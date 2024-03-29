В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева

Армения запретили трансляцию программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета». Об этом, сообщает РБК, объявил заместитель министра высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

Запрет, по словам Погосяна, введен на основании статей 5 и 6 соглашения «О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации».

Статья 5 предусматривает «исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей» и «исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь», а статья 6 — «уважение правил во время национальных праздников и памятных дат» и «соблюдение общих правил во время военного и чрезвычайного положений».

Авторские каналы Владимира Соловьева — одного из наиболее известных российских пропагандистов — с марта 2022 года заблокированы на Youtube. Причиной были названы нарушения условий использования платформы.

Отношения между Россией и Арменией, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические, в 2023 году значительно охладели. В частности, Армения фактически прекратила участие в Организации договора о коллективной безопасности ( ), присоединилась к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Владимира Путина, направила России официальное письмо о прекращении работы пограничников ФСБ в аэропорту Еревана, а армянские банки прекратили принимать российские карты «Мир».