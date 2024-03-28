Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX получил 25 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве

Основатель обанкротившейся в 2022 году криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы по делу о краже миллиардов долларов у клиентов.

Судья, вынося приговор, заявил, что Бэнкман-Фрид осознавал преступность своих действий и «напрасно рассчитывал, что не будет уличен».

Присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным 3 ноября 2023 года по всем семи пунктам обвинения. Прокуратуре удалось доказать, что основатель криптобиржи похитил мошенническим путем восемь миллиардов долларов ее клиентов.

Сам Бэнкман-Фрид вину не признал.

Криптобиржа FTX была основана Бэнкманом-Фридом в 2019 году. В 2022 году она оценивалась в 32 миллиарда долларов и была четвертой в мире по объему средств. После того как из журналистского расследования стало известно о финансовых трудностях биржи, инвесторы массово стали выводить оттуда средств. FTX объявила о банкротстве.

Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах в декабре 2022 года по запросу США. Первоначально его отпустили под залог в 250 миллионов долларов, однако затем прокуратура убедила суд, что Бэнкман-Фрид оказывает давление на свидетелей — и его отправили под арест.

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