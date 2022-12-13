Основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамах, сообщает Reuters.

По данным агентства, багамская полиция задержала основателя биржи вечером 12 декабря в жилом комплексе в столице страны Нассау. Основанием для этого стал запрос США, где против Бэнкмана-Фрида ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. Газета The New York Times со ссылкой на Дамиана Уильямса, прокурора Южного округа Нью-Йорка, пишет, что обвинительное заключение в отношении основателя FTX будет предъявлено утром 13 декабря.

Во вторник Бэнкман-Фрид планировал дать показания комитету по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, чтобы разъяснить ситуацию с FTX.

FTX, одна из крупнейших криптовалютных бирж, подала заявление на банкротство 11 ноября — вскоре после того, как журналисты обнаружили значительное расхождение между обязательствами и активами биржи. The New York Times писала, что расхождение составляло восемь миллиардов долларов.

Накануне банкротства FTX стало известно о планах другой криптовалютной биржи Binance по приобретению конкурента, однако 10 ноября компания от этих планов отказалась.

Подробнее об FTX

Одна из крупнейших криптовалютных бирж FTX обвалила рынок и обанкротилась, а лидер индустрии Binance в последний момент передумал спасать конкурента Финансовый кризис не обошелся без конфликта двух криптомиллиардеров

Подробнее об FTX

Одна из крупнейших криптовалютных бирж FTX обвалила рынок и обанкротилась, а лидер индустрии Binance в последний момент передумал спасать конкурента Финансовый кризис не обошелся без конфликта двух криптомиллиардеров