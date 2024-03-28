Четверых предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов четверых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Саидакрами Рачабализоду (Саидакрами Раджабали), Шамсиддина Фаридуни, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова.

Имена предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» перечислены в списке «Включенные», опубликованном на сайте ведомства 28 марта. Возле их имен стоят звездочки (*), которыми Росфинмониторинг отмечает людей, в отношении которых есть сведения об их причастности к терроризму.

Согласно российским законам, счета людей и организаций, включенных в реестр Росфинмониторинга, подлежат заморозке.

При нападении террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл», по последним официальным данным, погибли 143 человека. Четверых предполагаемых террористов задержали через несколько часов после теракта. При задержании один из предполагаемых террористов заявил, что исполнителям теракта обещали заплатить 500 тысяч рублей, половину этой суммы они получили на банковскую карту. 24 марта обвиняемых в теракте арестовали. В суде по мере пресечения задержанные появились со следами избиения, к ним применяли пытки.

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