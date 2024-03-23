«Зачем застрелил? — За деньги». Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса мужчины, задержанного после теракта в «Крокусе»
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала трехминутную запись, на которой, как утверждается, показан допрос одного из задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Также выдержки из видеозаписи опубликовали телеграм-каналы Baza и Shot, связанные с силовыми структурами. Подлинность записи не подтверждена.
На записи мужчина, которого удерживают люди в камуфлированной форме, представляется как Шамсиддин Файзуллин (или Фариддинов) 1998 года рождения.
В ходе допроса мужчина говорит, что застрелил людей в «Крокус Сити Холле».
— Что делал в «Крокусе» вчера?
— В «Крокусе» застрелил людей.
— Что делал в «Крокусе»?
— Застрелил.
— Что? Застрелил? Кого?
— Да.
— Зачем?
— За деньги.
По словам мужчины, около месяца назад с ним в телеграме связался некий «помощник проповедника», который предложил совершить убийство. Имя и фамилию этого человека он не знает. Задержанный рассказал, что ему пообещали заплатить «где-то полмиллиона рублей», половину этой суммы он получил на банковскую карту.
Также задержанный утверждает, что «они» (вероятно, заказчики) предоставили ему оружие, а также сообщили место, где нужно убивать людей. Отвечая на уточняющий вопрос, кого ему приказали убить, мужчина заявил: «Без разницы, кого убивать».
Мужчина заявил, что приехал в Россию из Турции, где делал некие документы.
Маргарита Симоньян опубликовала еще одно видео с предполагаемым подозреваемым в теракте, назвав его «главарем упырей». На записи мужчина говорит по-таджикски.
Нет никаких подтверждений, что на видео действительно запечатлены подозреваемые в теракте.
ФСБ России утверждает, что задержала всех четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», совершенном 22 марта. Задержание провели в Брянской области в ночь на 23 марта.