Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала трехминутную запись, на которой, как утверждается, показан допрос одного из задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Также выдержки из видеозаписи опубликовали телеграм-каналы Baza и Shot, связанные с силовыми структурами. Подлинность записи не подтверждена.

На записи мужчина, которого удерживают люди в камуфлированной форме, представляется как Шамсиддин Файзуллин (или ) 1998 года рождения.

В ходе допроса мужчина говорит, что застрелил людей в «Крокус Сити Холле».

— Что делал в «Крокусе» вчера?

— В «Крокусе» застрелил людей.

— Что делал в «Крокусе»?

— Застрелил.

— Что? Застрелил? Кого?

— Да.

— Зачем?

— За деньги.

По словам мужчины, около месяца назад с ним в телеграме связался некий «помощник проповедника», который предложил совершить убийство. Имя и фамилию этого человека он не знает. Задержанный рассказал, что ему пообещали заплатить «где-то полмиллиона рублей», половину этой суммы он получил на банковскую карту.

Также задержанный утверждает, что «они» (вероятно, заказчики) предоставили ему оружие, а также сообщили место, где нужно убивать людей. Отвечая на уточняющий вопрос, кого ему приказали убить, мужчина заявил: «Без разницы, кого убивать».

Мужчина заявил, что приехал в Россию из Турции, где делал некие документы.

Маргарита Симоньян опубликовала еще одно видео с предполагаемым подозреваемым в теракте, назвав его «главарем упырей». На записи мужчина говорит по-таджикски.

Нет никаких подтверждений, что на видео действительно запечатлены подозреваемые в теракте.

ФСБ России утверждает, что задержала всех четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», совершенном 22 марта. Задержание провели в Брянской области в ночь на 23 марта.

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