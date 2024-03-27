Жителю Мурманска дали семь суток ареста по делу о демонстрации «экстремистской символики». На него составили протокол из-за видео с фотографиями Алексея и Юлии Навальных

Октябрьский районный суд Мурманска назначил семь суток ареста местному жителю Владимиру Мамаеву по административному протоколу о публичной демонстрации «экстремистской символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП), рассказала «ОВД-Инфо» мурманская активистка Виолетта Грудина.

По ее словам, поводом для преследования Мамаева стал ролик с фотографией Алексея и Юлии Навальных, который он 19 февраля опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Как уточнила Грудина в соцсети Х, речь идет о видео, где Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа после его смерти в колонии.

Пресс-служба суда опубликовала сообщение о решении судьи по делу Мамаева. Суд, как утверждается, установил, что «гражданин М.» опубликовал на своей странице видео, которое содержит «фотоизображения лица, являющегося основателем и лидером организаций, которые <…> признаны экстремистскими и ликвидированы, и фотоизображения супруги этого лица, которая объявляет, что приняла решение продолжить дело своего супруга, и фактически призывает других также поддержать и продолжить деятельность ее супруга, признанную экстремистской».

Мамаев вину не признал, заявив, что не публиковал символику каких-либо организаций, говорится в пресс-релизе суда.

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил «экстремистскими» организациями структуры, связанные с Алексеем Навальным. После этого в России стали активно возбуждать административные дела по статье о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП).

Навальный, как сообщила ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа, умер в колонии «Полярный волк» 16 февраля 2024 года. 1 марта политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве. После смерти Навального и в день его похорон по всей России и за границей прошли акции памяти политика. В российских городах они сопровождались задержаниями.

После акций памяти Навального правозащитный проект «Первый отдел» сообщал, что суды в четырех российских регионах назначили административные аресты участникам таких акций, приравняв фамилию политика к символике «экстремистской» организации.

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