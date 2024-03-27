Патриарх Кирилл: русского национализма «в природе не существует», не надо им пугать

Патриарх Кирилл, комментируя на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора теракт в «Крокус Сити Холле», заявил, что граждане России имеют право требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям. При этом он отметил, что русского национализма «в природе не существует».

По мнению патриарха, «вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения».

«Но мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию», — приводит его слова «Российская газета».

Он отметил, что не стоит «пугать русским национализмом», так как его «не существует».

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны — я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться», — заявил он (цитата по РИА Новости).

Говоря о теракте в «Крокус Сити Холле», патриарх Кирилл заявил, что враги России предпринимают попытки столкнуть представителей двух традиционных религий в стране.

«Мы прекрасно понимаем это, глядя на непосредственных исполнителей злодеяния, совершенного в „Крокус сити холле“. Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора», — сказал патриарх.

По его мнению, «мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия оппонентов и врагов, мечтающих уничтожить Россию».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, в результате стрельбы и пожара погибли 140 человек. По делу о теракте арестованы восемь человек — четыре предполагаемых исполнителя, а также люди, которые, по версии следствия, предоставили им квартиру для проживания и автомобиль. Большинство арестованных — граждане Таджикистана.

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