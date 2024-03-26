«Он просто продал свою машину». Брат бывшего владельца автомобиля, на котором уехали напавшие на «Крокус», заявил, что его родственник не причастен к теракту

Диловар Исломов, которого арестовали по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», ничего не знал о готовящемся нападении. Об этом сказал «Верстке» его брат Иам Исломов.

Диловар Исломов — владелец машины «Рено», на которой террористы уехали из «Крокуса». Через несколько часов после теракта он рассказывал журналистам, что около недели назад продал ее брату жены.

«Диловар ни при чем, он просто продал свою машину, он не виноват и ничего не знает на эту тему. У него есть договор купли-продажи, сказали, что машина нужна для такси. Он поехал к участковому как только увидел видео в интернете [с этой машиной]», — рассказал Иам Исломов.

Когда именно задержали Диловара, Иам сказать не смог, добавив, что последние ночи «он был не дома».

Он добавил, что в России продолжают находиться жена и мать Диловара. Сам Иам живет в Таджикистане. Он заявил, что его братья « не знали» и не посещали мечеть.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал еще троих фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила. Им вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, Диловар и Аминчон состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек Шамсиддин Фаридуни — один из предполагаемых террористов. Кроме того, следствие считает, что Исломовы предоставили террористам квартиру для проживания, автомобиль и перевозили их деньги. Днем ранее суд арестовал четверых предполагаемых непосредственных исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни.

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