СК попросил суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет обратился в Басманный суд с просьбой отправить под арест еще трех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Как следует из материалов, переданных в суд, обвиняемые — два брата и их отец Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы.

Непосредственная роль каждого из обвиняемых пока неясна.

Как пишет «Новая газета Европа», один из обвиняемых — последний владелец «Рено», на котором пытались скрыться исполнители теракта. Сам он утверждал, что продал машину «примерно неделю назад» брату своей жены.

ФСБ 23 марта сообщала о задержании по подозрению в совершении теракта 11 человек. Из них, по данным следствия, четверо — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни — были непосредственными исполнителями теракта. Они были арестованы вечером 24 марта. Кем были остальные семь задержанных, до сих пор не сообщалось.

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