Макрон заявил, что группировка «Вилаят Хорасан», взявшая на себя ответственность за нападение на «Крокус», предпринимала попытки терактов во Франции

Ячейка под названием «Вилаят Хорасан», взявшая на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл», ранее предприняла «несколько попыток» терактов во Франции, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

«За последние месяцы именно эта группа совершила несколько попыток на нашей территории», — цитирует Макрона BFM TV. Подробностей того, когда и как были совершены эти попытки и сколько их было, французский президент не привел.

Также Макрон заявил, что предложил России «расширенное сотрудничество» в борьбе с терроризмом, «принимая во внимание информацию», доступную французским спецслужбам. Отвечая на вопрос, будет ли он говорить с российским президентом напрямую, Макрон сказал, что контакты будут осуществляться вначале на «техническом и министерском» уровнях.

Накануне премьер-министр страны Габриэль Атталь сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» уровень террористической угрозы во Франции повышается до максимального.

Специалисты по борьбе с терроризмом выражают обеспокоенность тем, что теракт в Москве побудит ИГИЛ удвоить свои усилия по нанесению ударов в Европе — особенно во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые подвергались нападениям в течение последнего десятилетия.

Бывший высокопоставленный чиновник ООН по борьбе с терроризмом Эдмунд Фиттон-Браун в беседе с The New York Times в связи с произошедшим в Москве терактом высказал опасения по поводу безопасности Олимпийских игр, которые пройдут в июле и августе в Париже. «Они станут первоклассной целью террористов», — предполагает Фиттон-Браун.

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» связанное с ИГИЛ новостное агентство «Амак» сообщило, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за теракт. Подлинность этого заявления подтвердили нескольким изданиям неназванные американские чиновники, добавившие, что в США подозревают в организации теракта ячейку «Вилаят Хорасан».

Российские z-каналы и пропагандисты тем временем настаивают на причастности Украины к теракту. Владимир Путин, обратившийся к россиянам спустя 19 часов после теракта, заявил, что пытавшиеся скрыться террористы ехали к Украине, где для них якобы было подготовлено «окно» для перехода границы. ФСБ России также заявило, что террористы продвигались к украинской границе. Украинские власти какую-либо причастность к произошедшему в «Крокус Сити Холле» отрицают.

По подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 человек, докладывал Путину директор ФСБ Александр Бортников. 24 марта Басманный районный суд арестовал на два месяца четверых. Судьба остальных задержанных неизвестна, хотя, как отмечает «Медиазона», по истечении 48 часов они должны быть освобождены, если суд суд не вынес решение о продлении срока задержания или об аресте.

что такое «вилаят хорасан»

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ — «Вилаят Хорасан». Как возникла эта группировка? И почему она считает Россию одним из своих главных врагов?

что такое «вилаят хорасан»

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ — «Вилаят Хорасан». Как возникла эта группировка? И почему она считает Россию одним из своих главных врагов?