Путин встретился с главами силовых ведомств после теракта в «Крокус Сити Холле»

Владимир Путин встретился с главами ФСБ, МВД, Следственного Комитета и Росгвардии, которые доложили ему о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в Кремле.

Также глава МЧС Александр Куренков доложил Путину о мерах, принятых для спасения людей и оказания помощи пострадавшим.

Кроме того, Путин, как сообщает Кремль, провел разговор с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Они доложили о помощи пострадавшим в теракте, говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета, в теракте в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. В ведомстве предупредили, что число жертв может вырасти.

Подмосковный минздрав опубликовал списки пострадавших, доставленных в больницы, в которых числятся 145 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в больницах находятся 115 человек, пятеро из них — дети.

Путин с публичным обращением в связи со случившимся не выступал. После теракта на рутьюбе агентства РИА Новости появилась ссылка на трансляцию с обращением президента, которое должно было начаться в ближайшее время. Однако затем газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источник в госсструктурах, что «информация о подготовке специального обращения президента преждевременна». После этого трансляция была удалена; в пресс-службе РИА Новости заявили, что ссылка «была вызвана технической ошибкой».

«Крокус Сити Холл». Теракт Онлайн «Медузы»

«Крокус Сити Холл». Теракт Онлайн «Медузы»