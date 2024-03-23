«Коммерсант»: по версии силовиков, напавшие на «Крокус» террористы имели военную и страйкбольную подготовку

Сотрудники правоохранительных органов, которые расследуют теракт в «Крокус Сити Холле», считают, что у нападавших на концертный зал была военная или страйкбольная подготовка, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, пять преступников в тактической одежде и с оружием приехали к «Крокусу» около 19:40 на минивэне. Очевидцы утверждали, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и карабинами, оснащенными прицелами. При себе у них также были фонарики и рюкзаки.

«Лица большинства нападавших были закрыты платками, но кто-то из очевидцев видел торчащие из-под них бороды. Действовали преступники слаженно, по-военному, как будто подобные акции были для них привычным делом», — пишет «Коммерсант».

Стрельба в концертном зале началась около 20:00. Сначала нападавшие открыли огонь через стекла дверей и фасада по охранникам, а затем преследовали посетителей в холле. Когда террористы добрались в концертный зал, он уже значительно опустел, но и там не обошлось без жертв, утверждает газета. В итоге они разлили принесенную с собой жидкость, подожгли занавес и стулья, а затем скрылись с места преступления.

Издание утверждает, что первые полицейские приехали к «Крокусу» «через несколько минут после первых сообщений о стрельбе». Однако сотрудники полиции в основном занимались помощью пострадавшим и оцепили здание. Внутрь зашли спецподразделений ФСБ и Росгвардии, а также пожарные.

Кто именно и зачем совершил нападение, пока неизвестно. Часть источников «Коммерсанта» связали атаку формированием российских добровольцев, воюющих на стороне Украины — «Русским добровольческим корпусом» ( ). В свою очередь представители РДК отрицали причастность бойцов формирования к теракту.

По данным газеты, в ночь на 23 марта силовики получили ориентировки на розыск нападавших. «В них, по данным источников „Ъ“, говорилось, что террористы — молодые люди, славяне, они выше среднего роста, до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы», — пишет издание.

По данным ФСБ, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли не менее 40 человек. Минздрав РФ сообщил о более чем 140 пострадавших.

Пожар в здании «Крокуса» до сих пор не удалось потушить. Огонь распространился более чем на 13 тысяч квадратных метров. Концертный зал сильно поврежден, часть крыши обвалилась.

Следственный комитет России возбудил дело о теракте.