Baza: более 200 человек находились в концертном зале «Крокуса» перед обрушением крыши

Более 200 человек могли находиться в зрительном зале «Крокус Сити Холла» за несколько мгновений до того, как там в результате пожара обрушилась крыша, утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, сотрудники оперативных служб пришли к такому выводу после просмотра камер наблюдения.

По последним данным, которые публикуют российские СМИ, при теракте в «Крокусе» погибли более 140 человек (в СК говорят о 115 погибших). Baza и Shot пишут, что погибли 143 человека. Об этом же говорит российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Телеграм-канал «112» утверждает, что погибли 150 человек, но это не окончательные данные.

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