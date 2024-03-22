«Яндекс» сделал бесплатными поездки из района «Крокус Сити Холла». После теракта цены на такси в Москве сильно выросли

«Яндекс.Такси» сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района концертного зала «Крокус Сити Холл», сообщил Департамент транспорта Москвы со ссылкой на «Яндекс».

«За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней», — заявили в дептрансе.

Вечером 22 марта на фоне сообщений о теракте в «Крокусе» цена на поездки в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза, заметил корреспондент РИА Новости. Так, в приложении «Яндекс. Такси» сообщалось, что «заказов в разы больше, чем людей», а стоимость поездки длительностью 40-50 минут превышала три тысячи.

Как заявили в дептрансе, коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты после теракта. «Благодаря совместной работе правительства Москвы и компании „Яндекс“ оперативно были приняты все меры по его снижению», — утверждают чиновники.