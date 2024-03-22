Спецназ начал штурмовать «Крокус Сити Холл», где могли забаррикадироваться нападавшие. Пожарные тушат здание

Спецподразделения полиции и Росгвардии вошли в здание концертного зала «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, сообщают телеграм-каналы «112» и «Осторожно, новости».

Ранее сообщалось, что в здании могли забаррикадироваться вооруженные люди, устроившие теракт. Сколько их, точно неизвестно. Поступали сообщения о трех-пяти вооруженных людях.

Здание оцеплено, внутри слышна стрельба, пишут телеграм-каналы. Прибывшие на место происшествия врачи экстренно госпитализируют пострадавших. Сотрудники ДПС перекрывают дороги вокруг концертного зала.

Пожарные начали тушить здание, пишут «Интерфакс». К тушению пожара привлекли авиацию. При этом «Осторожно, новости» сообщает, что пожарные не могут начать тушить здание с вертолетов из-за спецоперации, которая проходит внутри.

Вечером 22 марта несколько вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холла» в Москве. Вскоре после этого в здании произошел пожар. Есть погибшие и пострадавшие. По неофициальным данным, при теракте в «Крокусе» погибли 40 человек, были ранены до 140 человек.