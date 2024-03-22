Reuters: Украина под давлением Китая и Франции откажется от списка «спонсоров войны»

Власти Украины, как стало известно Reuters, в ближайшее время откажутся от списка «спонсоров войны», в который они включали компании, не разорвавшие связи с Россией.

Ожидается, рассказали два источника агентства, что уже в пятницу, 22 марта, Украина уберет список из публичного пространства, в том числе закроет сайт, на котором публикуют данные о «спонсорах войны».

На такой шаг, по данным собеседников Reuters, украинские власти были вынуждены пойти под давлением ряда стран, в том числе Австрии, Венгрии, Китая и Франции, которые были недовольны тем, что в черном списке оказались их компании.

Как отмечает Reuters, отказ от списка «спонсоров войны», если эта информация источников подтвердится, будет свидетельствовать о том, что Киеву приходится смягчать свою позицию по ряду вопросов, поскольку на третьем году полномасштабной войны Украине сложнее сохранять на прежнем уровне поддержку со стороны зарубежных союзников.

Перечень «спонсоров войны» не имел юридической силы, но мог влиять на репутацию компаний.

К «спонсорам войны» украинская сторона относит как компании, сотрудничающие, например, с российским ВПК, так и тех, кто продолжает работать на российском рынке и, следовательно, платить налоги в бюджет РФ. Так, например, в перечне оказались сети гипермаркетов Auchan и Leroy Merlin, что вызвало недовольство Франции, а Австрии пришлось добиваться исключения Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны».