Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям», — заявил Подоляк (цитата по телеграм-каналу «Украина Сейчас»).

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» — «провокация» российских спецслужб.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что США не обладали заблаговременно информацией о теракте в Москве. Отвечая на вопрос о том, может ли Украина стоят за атакой в «Крокус Сити Холле» представитель Белого дома сказал, что на данный момент нет никаких данных о том, что Украина или украинцы как-либо связаны с терактом.

Российские власти пока не сообщали, кого считают ответственным за теракт в «Крокус Сити Холле».

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