Белый дом назвал «ужасной атакой» теракт в «Крокус Сити Холле»

Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования погибшим и пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом на брифинге с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации. Кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть. Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (семьями погибших и пострадавших)», — сказал представитель Белого дома, назвав случившееся «ужасной атакой.

Кибри также заявил, что США не обладали заблаговременно информацией о теракте в Москве. Отвечая на вопрос о том, может ли Украина стоят за атакой в «Крокус Сити Холле» представитель Белого дома сказал, что на данный момент нет никаких данных о том, что Украина или украинцы как-либо связаны с терактом.