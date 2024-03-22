ФСБ отчиталась о задержании семерых москвичей. По версии спецслужбы, они собирались «создать ячейку» «Русского добровольческого корпуса»

В Москве сотрудники ФСБ задержали семь человек, которые, как утверждается, собирались «создать ячейку» « », пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы.

В ФСБ заявили, что семеро задержанных поддерживали контакты с «Русским добровольческим корпусом» и «обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев».

На оперативном видео, распространенном ФСБ, бойцы СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) вламываются как минимум в две квартиры и заставляют находящихся там людей лечь на пол и представиться. Ответы, в которых задержанные называют свои имена, из записи вырезаны, а их лица скрыты.

При задержании спецслужбы изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, а также флаги с «нацистской символикой» и «средства связи», в которых была переписка с лидерами РДК. Вопрос о возбуждении уголовного дела «решается», заявили в ФСБ.

«Русский добровольческий корпус» совместно с легионом «Свобода России» несколько раз заявлял о рейдах в приграничные Белгородскую и Брянскую области. Один из первых крупных рейдов прошел в марте 2023 года, еще один — перед президентскими выборами в 2024 году.

17 марта, выступая на пресс-конференции после подведения итого выборов, Путин сравнил «Русский добровольческий корпус» с власовцами, отметив, что «чем они закончили — хорошо известно».

19 марта Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ, что сотрудники спецслужбы должны не забывать про «предателей», вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы, а у наказания не должно быть срока давности, «где бы они ни находились».

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хроника 758-го дня войны

Война Семьсот пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»