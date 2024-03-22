Франция, Великобритания, Германия и еще ряд стран осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

Министерства иностранных дел Франции и Германии, а также посольство Великобритании в Москве осудили теракт в «Крокус Сити Холле» и выразили соболезнования пострадавшим.

«Изображения, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с русским народом», — заявили в МИД Франции. В ведомстве добавили, что необходимо «пролить свет» на «отвратительные действия» нападавших.

В МИД Германии изображения с места событий также назвали «ужасающими» и выразили соболезнования семьям погибших.

В посольстве Великобритании в Москве осудили теракт в «Крокус Сити Холле». «Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий», — говорится на русском языке в аккаунте московского посольства.

Теракт в «Крокус Сити Холле» осудили в МИД Греции, Испании, Италии, а также в Казахстане, Беларуси, Турции, Венесуэле.

Ранее соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» также выразили в Белом доме. «Мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть. Это будет тяжелый день, наши мысли с ними [семьями погибших и пострадавшими]», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Крокус Сити Холл». Теракт Онлайн «Медузы»

«Крокус Сити Холл». Теракт Онлайн «Медузы»