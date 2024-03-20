Новую работу Бэнкси залили краской через три дня, как она появилась в Лондоне

Неизвестные вандалы испортили новую работу уличного художника Бэнкси, нарисованную на стене жилого дома в районе парка Финсбери на севере Лондона.

Свой арт-объект художник создал возле обрезанного дерева — он нанес на стену зеленый фон, имитирующий листву. Рядом изображен человек, держащий напорный шланг.

18 марта Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав ее фото в своем инстаграме.

20 марта корреспондент Би-би-си Анна ОʼНил опубликовала в соцсети Х фото стены с работой Бэнкси, залитой белой краской. «Вот почему у нас не может быть ничего хорошего. Мурал Бэнкси испортили всего через три дня», — написала она.

Как отмечает The Telegraph, местные жители не высказывали недовольства работой Бэнкси, а наоборот радовались и гордились тем, что художник выбрал именно их район для создания нового произведения.

Предыдущая работа Бэнкси — три беспилотника на дорожном знаке «STOP» — появилась 22 декабря на юго-востоке Лондона. Уже через час ее украли. Спустя двое суток полиция задержала двух подозреваемых в краже работы.

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