Полиция Лондона задержала подозреваемых в краже антивоенной работы Бэнкси. Ее украли через час после появления

Полиция Лондона объявила, что задержала мужчину по подозрению в краже новой работы уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает BBC News.

Обновление. Лондонская полиция днем 24 декабря сообщила о задержании второго подозреваемого.

Новая работа Бэнкси появилась 22 декабря на юго-востоке Лондона. Она представляет собой знак дорожного движения «Stop», на котором изображены три беспилотника.

В полиции сообщили, что подозреваемый срезал работу при помощи кусачек в течение часа после появления. Это произошло в тот момент, когда инсталляцию фотографировали прохожие.

В соцсетях появилось видео, на котором можно заметить, что в похищении работы участвуют двое людей. Один из них держит велосипед, а второй встает на седло и срезает работу Бэнкси, пишет BBC. В полиции заявили, что знают о видео, на котором видно кражу работы.