Пентагон запустил сайт для контроля американского оружия, поставляемого Украине

Офис Пентагона запустил сайт, на котором можно будет получить информацию о контроле за американским оружием и оборудованием, поставляемым в Украину.

На сайте под названием Ukraine Oversight есть информация о работе более 20 надзорных агентств США, которые следят, чтобы военная помощь Украине не была использована не по назначению. Кроме того, там есть контакты горячей линии, на которую можно сообщить о любых нарушениях.

Также на сайте есть информация о сумме, на которую США предоставили помощь Украине с начала российского вторжения — 113,4 миллиарда долларов.

Как отмечает The Hill, новый сайт появился на фоне того, что республиканцы в конгрессе США продолжают задерживать финансирование нового пакета военной помощи и задаются вопросом, ведется ли надлежащий учет оружия, поставляемого Украине.

Конгресс США с прошлого года из-за внутриполитических разногласий не может одобрить выделение помощи Украине на сумму около 60 миллиардов долларов, запрошенную президентом Джо Байденом. Принятию законопроекта, в который, помимо помощи Украине, входит также помощь Израилю (около 14 миллиардов долларов) и Тайваню (около пяти миллиардов долларов), противятся представители Республиканской партии.

В феврале 2024 года сенат несколько раз представлял версии законопроекта о выделении помощи, однако его блокировали республиканцы в палате представителей на следующем этапе.

В марте спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о разработке нового проекта, который предлагает выделять Украине деньги в виде кредита или по программе ленд-лиза. Тем временем украинские военные заявляют о критической нехватке боеприпасов, которые закончатся совсем, если пакет военной помощи не будет одобрен в ближайшее время.

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байден призывает ускорить выделение помощи украине

«Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине — уверяю вас, он этого не сделает» Джо Байден выступил с ежегодным обращением в конгрессе