Все три «соперника» Путина, участвовавшие в президентских выборах, набрали больше 3%. Их партии получат около 500 миллионов рублей из бюджета

По итогам президентских выборов все три парламентские партии, выдвинувшие своих кандидатов, которые набрали более 3% голосов, получат финансирование из федерального бюджета в размере около 500 миллионов рублей.

Финансирование в случае преодоления трехпроцентного барьера рассчитывается исходя из суммы 152 рубля за голос избирателя. Больше всех (573 миллиона рублей) получит партия КПРФ, выдвинутый которой Николай Харитонов, согласно финальным подсчетам ЦИК, набрал 4,31% голосов. На втором месте — партия «Новые люди», чей кандидат Владислав Даванков получил 3,85% (511 миллионов рублей). Третье место занял Леонид Слуцкий от партии ЛДПР с 3,20% голосов (425 миллионов рублей).

Партии, участвовавшие в президентских выборах, получают финансирование разово — в отличие от выборов в Госдуму, после которых финансирование в таком же объеме (152 рубля за голос избирателя) предусмотрено ежемесячно. Все три партии, выдвинувшие своих кандидатов на президентские выборы, прошли 3%-ный барьер и на выборах в Госдуму в 2021 году.

При этом в 2018 году цена голоса избирателя увеличилась с 20 до 152 рублей. Инициатором этой идеи был лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, его поддержали главы других думских фракций.

По итогам подсчета 100% бюллетеней Владимир Путин набрал на президентских выборах 87,28% голосов. Занявший второе место Николай Харитонов назвал свой результат «достойным» и заявил, что поддержка его партии и его лично «осталась и подает пример». Леонид Слуцкий также заявил, что доволен результатами и что на этих выборах «как никогда главное — не победа, а участие». По итогам выборов ЦИК отчитался о рекордной в истории современной России явке в 77,44% избирателей.

В Литве заявили, что не считают прошедшую в России «имитационную и фальсифицированную процедуру» выборами, потому что она «больше похожа на трагический фарс». В Евросоюзе заявили, что голосование «проходило в условиях жестких ограничений» и не признали выборы на оккупированных территориях Украины (но не в России).

Независимое движение наблюдателей «Голос» по итогам выборов выпустило заявление, в котором говорится, что в России еще никогда не было «президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам».

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