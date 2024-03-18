В МИД РФ назвали «беспрецедентной» активность избирателей за рубежом на выборах президента РФ, заявив, что проголосовали более 372 тысяч человек
Участие в выборах президента России за рубежом по состоянию на 08:30 мск 18 марта приняли 372 779 человек, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Цифры, конечно, беспрецедентные», — сказала она (цитата по ТАСС), отметив, что на некоторых избирательных участках наблюдался «огромный ажиотаж, который был в том числе стимулирован тем, что в недружественных странах целый ряд генконсульств был закрыт».
В качестве примера Захарова привела Германию, «где вчера люди стояли буквально до ночи».
Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.
17 марта — в третий день выборов президента РФ — во многих городах выстроились очереди у российских посольств. В этот день оппозиция, в том числе соратники Алексея Навального, призывали участвовать в акции «Полдень против Путина» — прийти на избирательные участки к 12:00 по местному времени и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить бюллетень.
В Берлине и Белграде все желающие не смогли проголосовать до того, как избирательные участки в посольствах закрылись. Люди требовали продлить голосование, скандируя: «Открывай!» и «Позор!».
По данным ЦИК на 09:00 мск 18 марта после обработки 99,71% протоколов Путин набирает 87,31% голосов.