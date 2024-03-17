«Открывай!» В Берлине и Белграде россияне, которые не успели проголосовать на выборах, остаются у посольств

У российских посольств в Берлине и Белграде остаются люди, которые несколько часов простояли в очереди и не успели проголосовать на выборах президента России. Они просят продлить голосование.

Корреспондент «Медузы» передает, что в Берлине люди у посольства скандируют «Открывай!» и «Позор!».

Берлин «Медуза»

Берлин «Медуза»

В Белграде россияне скандируют «Продлевай!» и «Россия без Путина», сообщил «Медузе» фотограф Даниил Большаков.

Белград Даниил Большаков

Белград Даниил Большаков

Из-за большого количества желающих проголосовать работу продлевали избирательные участки в Ереване и Алматы.

С утра 17 марта — в третий день выборов президента РФ — во многих городах выстроились очереди у российских посольств. В этот день оппозиция, в том числе соратники Алексея Навального, призывали участвовать в акции «Полдень против Путина» — прийти на избирательные участки к 12:00 по местному времени и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить бюллетень. Очереди образовались на избирательных участках как в России (Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Перми), так и за рубежом (Астане, Алматы, Ереване, Бишкеке, Берлине, Лондоне, Лиссабоне, Мадриде, Риге, Вильнюсе и других).

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

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