Путин впервые произнес имя Навального. И сказал, что был согласен на его обмен

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам президентских выборов впервые произнес имя Алексея Навального. Его смерть он назвал «печальным событием». Трансляцию выступления Путина вел телеканал «Россия-24»

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно», — сказал Путин.

Он также заявил, что был согласен на его обмен.

«Кстати, за несколько дней до ухода Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. При одном условии я [согласился]: мы его поменяем, но чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Но это случается, ничего с этим не поделаешь», — заявил Путин.

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ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального днем 16 февраля. Сообщалось, что это произошло после того, как ему стало плохо после прогулки в колонии в Харпе. Соратники Навального утверждают, что политик был убит.

26 февраля соратница Навального Мария Певчих заявила, что Навального и двух граждан США планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии. По ее словам, переговоры находились «на финальной стадии». Информацию о переговорах по обмену Навального на Красикова подтвердили источники Reuters, Financial Times и других западных СМИ. Певчих выразила мнение, что президент России Владимир Путин решил убить Навального, чтобы тот не оказался на свободе.

«Агентство» со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров, писало, что Путин обсуждал возможность обмена Навального на арестованных на Западе россиян за несколько часов до смерти политика.

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