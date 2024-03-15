The Bell: от «Аэрофлота» потребовали обеспечить на выборах явку сотрудников в 90%. Большинство из них должны проголосовать дистанционно

Сотрудников «Аэрофлота» и его дочерних компаний принуждают к голосованию на выборах президента России, от руководства перевозчика потребовали обеспечить явку в 90%, пишет The Bell со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, основная масса сотрудников должна проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Один из источников The Bell рассказал, что ответственность за обеспечение явки несет так называемый наставник — человек, за которым закреплено 30-40 сотрудников службы или департамента компании. Наставниками назначают руководителей отделений кабинных экипажей, командиров летных отрядов, начальников отделов и так далее вплоть до гендиректора и его заместителей, которые несут «полную ответственность за явку».

По информации The Bell, задачу по явке до руководства компании доводили руководители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они же будут отслеживать, сколько сотрудников проголосовали. Для этого им передается список сотрудников с их данными, в том числе на каких участках планируется голосование.

Один из собеседников издания рассказал, что сотрудников уверяют, что ОНФ при необходимости может видеть, как проголосовал конкретный избиратель, в том числе и на участке.

В случае низкой явки руководство группы «Аэрофлот» будет принимать «жесткие меры вплоть до увольнений», однако это вряд ли коснется пилотов, бортпроводников, техников и сотрудников наземных служб, так как в компаниях дефицит таких специалистов.

По информации «Медузы», Кремль хочет увидеть явку на президентских выборах порядка 70-80%. Обеспечить ее планируют с помощью зависимого от власти электората: бюджетников, сотрудников госкорпораций и крупных компаний, лояльных власти, а также их родственников и друзей.

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