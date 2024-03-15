Минюст РФ объявил «иноагентами» режиссера Романа Либерова и экономиста Игоря Липсица. Из реестра исключили блогера Николая Соболева

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», добавив в него семь человек.

В реестр «иноагентов» включены:

режиссер Роман Либеров;

экономист Игорь Липсиц;

журналист-востоковед Марианна Беленькая;

новосибирский депутат Светлана Каверзина

актер Семен Трескунов;

бывший майор полиции Олег Кашинцев (заочно осужден по делу о «фейках»);

главный редактор издания «Довод» Кирилл Ишутин;

По версии Минюста, включенные в реестр люди распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». В случае Либерова ведомство пишет, что он якобы распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных Сил РФ». Министерство также отмечает, что Каверзина, Кашинцев, Либеров и Трескунов выступали против полномасштабного российского вторжения в Украину.

Из списка «иноагентов» исключили блогера Николая Соболева и бывшего главреда «Орловских новостей» Дениса Константинова «в связи с утратой признаков иностранного агента».

11 марта Соболев объявил о приостановке работы своего ютьюб-канала из-за принятия закона о запрете рекламы у «иноагентов».

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