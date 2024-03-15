Минюст РФ объявил «иноагентами» режиссера Романа Либерова и экономиста Игоря Липсица. Из реестра исключили блогера Николая Соболева
Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», добавив в него семь человек.
В реестр «иноагентов» включены:
- режиссер Роман Либеров;
- экономист Игорь Липсиц;
- журналист-востоковед Марианна Беленькая;
- новосибирский депутат Светлана Каверзина
- актер Семен Трескунов;
- бывший майор полиции Олег Кашинцев (заочно осужден по делу о «фейках»);
- главный редактор издания «Довод» Кирилл Ишутин;
По версии Минюста, включенные в реестр люди распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». В случае Либерова ведомство пишет, что он якобы распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных Сил РФ». Министерство также отмечает, что Каверзина, Кашинцев, Либеров и Трескунов выступали против полномасштабного российского вторжения в Украину.
Из списка «иноагентов» исключили блогера Николая Соболева и бывшего главреда «Орловских новостей» Дениса Константинова «в связи с утратой признаков иностранного агента».
11 марта Соболев объявил о приостановке работы своего ютьюб-канала из-за принятия закона о запрете рекламы у «иноагентов».