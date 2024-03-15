Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки техники в Россию по параллельному импорту

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки своей продукции в Россию по параллельному импорту, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их словам, производители прописывают в контрактах с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт продукции в Россию. В случае нарушения этого запрета бренды расторгают договор с ритейлером. При этом Electrolux также добивается блокировки размещения своих товаров на маркетплейсах, уточнил представитель компании «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин.

По словам представителя OCS Distribution Владислава Бородина, практика западных компаний фиксировать в контрактах запрет на перепродажу продукции в Россию «была замечена» еще в 2022 и 2023 годах. «Часть брендов даже инициировала проверки и наказывала партнеров, нарушивших условие», — добавил он.

Собеседники издания полагают, что запрет иностранных компаний на параллельный импорт может привести к полному исчезновению их продукции с российского рынка. Их место с большой долей вероятности займут компании из Китая и Турции, считают источники.

При этом один из топ-менеджеров крупного российского ритейлера заявил, что в их сети продукция Electrolux не продается с февраля 2022 года. «Сейчас невыгодно искать специалистов по поставкам продукции, поставленной по параллельному импорту, так как конечная цена выходит дороже аналогов из других стран, соответственно, на этом невозможно заработать», — пояснил он.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения российских в Украину сотни иностранных компаний объявили о приостановке работы в РФ или о полном уходе из страны. В частности, это сделали Electrolux и корпорация Procter & Gamble (ей принадлежат Tefal, Braun и Rowenta).

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт. Список товаров, доступных для параллельного импорта, составляет Минпромторг.

Что такое параллельный импорт

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?

Что такое параллельный импорт

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?