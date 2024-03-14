Во Франции на фестивале российского кино, посвященном Навальному, показали фильм Параджанова. Посольство Украины заявило о «культурной апроприации»

В программе 10-го фестиваля российского кино, проходящего в Париже и Таверни и посвященного памяти Алексея Навального, показали фильм советского режиссера Сергея Параджанова «Тени забытых предков».

Показ фильма Параджанова прошел 10 марта. После этого МИД Украины обратился в министерство культуры Франции с протестом против присвоения организаторами украинского кинематографического наследия.

«Культура продолжает цинично использоваться для легитимизации российской агрессии. Известно, что годами этот фестиваль русского фильма опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на формальную смену акцентов организаторами, их методы во многом остаются неизменными», — говорится в заявлении посольства, которое цитирует «Укринформ».

Дипломаты заявили, что речь идет о «культурной апроприации», и они просят французские власти «разобраться с ситуацией и восстановить справедливость».

Фестиваль российского кино во Франции, который проходит уже в десятый раз, организует ассоциация Une autre Russie («Другая Россия»), основанная французской актрисой Машей Мериль. На сайте фестиваля говорится, что его организаторы считают необходимым «даже в эти смутные времена» продолжать «защищать и пропагандировать российскую культуру, особенно в сфере кино».

В этом году фестиваль выбрал девизом фразу «За другую Россию» — за которую, как поясняется на сайте, «боролись Навальный и его фонд — за открытую и демократическую Россию». В память о Навальном организаторы объявили специальный показ фильма «Дворец Путина», снятого командой политика. Прибыль они пообещали передать Фонду борьбы с коррупцией Навального.

Сергея Параджанова считают одним из основателей «советской новой волны». В СССР он был обвинен по статье о «мужеложстве» и в конце 1973 года приговорен к пяти годам лагерей строгого режима. Правозащитники считали, что одним из поводов преследования Параджанова стала его дружба с украинскими диссидентами. Режиссера освободили в конце 1977 года после того, как за него вступились российские и зарубежные деятели культуры.

В январе 2024 года, спустя 50 лет после обвинения, Национальная комиссия по реабилитации в Украине реабилитировала Параджанова, указав, что в его преследовании и осуждении был выявлен политический мотив.