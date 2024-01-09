В Украине официально реабилитировали кинорежиссера Сергея Параджанова, осужденного в СССР по статье о «мужеложстве»

Национальная комиссия по реабилитации в Украине спустя 50 лет реабилитировала кинорежиссера Сергея Параджанова, осужденного в СССР по статье о «мужеложстве», сообщил украинский Институт национальной памяти.

В решении говорится, что после подробного анализа уголовного дела и других архивных документов в преследовании и осуждении режиссера был выявлен политический мотив.

Решение комиссии было принято на ее последнем заседании в декабре, уточнил глава Института национальной памяти Андрей Дробович. По его словам, в поддержку рассмотрения дела Параджанова выступили Офис президента Украины и украинские правозащитники.

Институт национальной памяти называет решение комиссии в отношении Параджанова знаковым прецедентом для рассмотрения других резонансных дел украинских диссидентов, которые были осуждены коммунистическим тоталитарным режимом по сфабрикованным обвинениям.

В первый раз Сергея Параджанова, родившегося 9 января 1924 года в армянской семье в Грузии, обвинили по статье о «мужеложстве» в 1948 году. На суде он своей гомосексуальности не отрицал. Ему назначили пять лет заключения, однако вскоре освободили после того, как за него вступился Александр Довженко. Правозащитники называли это дело политическим.

В конце 1973 года Параджанова снова арестовали по обвинению в гомосексуальных связях и приговорили к пяти годам лагерей строгого режима по статьям о порнографии, «мужеложстве» и «мужеложстве с применением насилия». Правозащитники считали, что одним из поводов преследования Параджанова стала его дружба с украинскими диссидентами. После приговора освобождения Параджанова потребовали Лиля Брик, Андрей Тарковский, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини и другие известные деятели культуры. На свободу режиссер вышел 31 декабря 1977 года.

Кроме того, Параджанова арестовывали в 1982 году — по обвинению в даче взятки должностному лицу после того, как он хотел устроить своего племянника в университет. Режиссер провел несколько месяцев в тбилисской тюрьме и вышел на свободу с условным приговором. Умер Параджанов в 1990 году.

Сергея Параджанова считают одним из основателей «советской новой волны» и «поэтического кинематографа». В числе его наиболее известных фильмов — картины 1964 года «Тени забытых предков» и 1969 года «Цвет граната».