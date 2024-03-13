В Белгороде отметили красными наклейками подъезды домов, где можно укрыться во время обстрелов

На жилых многоэтажных домах в Белгороде начали обозначать специальными наклейками подъезды, где можно укрыться во время ракетной опасности, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. На наклейках, подготовленных в региональном МЧС, написано «„Ракетная опасность“. Дверь открыта».

В домах установили специальные устройства, которые открывают домофон через три-пять секунд после начала сигнала ракетной опасности. По словам мэра, установлена одна тысяча таких устройств, скоро будут установлены еще две тысячи.

В Курской области в то же время решили ввести новое оповещение, которое будут получать жители в случае, если есть угроза применения беспилотников, сообщили в региональном правительстве. В случае атаки с 6:00 до 23:00 мск в регионе будут включать звуковую систему оповещения, круглосуточно жители станут получать СМС и пуш-уведомления, также об опасности будут сообщать по телевидению.

Одновременно с этим вооруженные группы россиян, воюющие на стороне Украины, предупредили, что готовятся обстрелять позиции войск РФ в Курске и Белгороде. С таким заявлением выступили представители «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» ( ) и , Они призвали местных жителей уезжать, а власти — эвакуировать население.

Белгородская и Курская области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Вооруженные группы россиян, воюющие на стороне ВСУ, совершали рейды в приграничные районы обоих регионов. Последняя попытка прорыва российско-украинской границы произошла 12 марта. Представители легиона «Свобода России» утверждали, что взяли под контроль несколько населенных пунктов в Курской области (в ФСБ это отрицали). В Минобороны РФ заявили, что при попытке прорыва в Белгородскую и Курскую области убиты 234 диверсанта.

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