У группы «Комсомольск» не состоятся три ранее анонсированных концерта — в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Об этом сама группа сообщила в соцсетях, внимание на это обратило екатеринбургское издание Itʼs My City.

Концерты, которые должны были состояться в марте и апреле, как заявила группа, перенесены из-за «логистических сложностей». Пока музыканты надеются, что выступления состоятся в октябре, и заявляют, что все уже проданные билеты будут действительны.

Группа «Комсомольск» в феврале 2024 года, как выяснила «Медуза», попала в обновленный список артистов, чьи выступления в России власти считают нежелательными. Это была уже третья версия такого списка с начала войны.

После попадания в список группа, музыканты которой в начале войны говорили, что помогают украинским беженцам, выступила в аннексированном Мелитополе в Запорожской области. «Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — говорилось в посвященном выступлении посте в соцсетях группы.

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