Палата представителей США одобрила законопроект о запрете тиктока

В палате представителей США одобрили законопроект, который позволит запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance, сообщает CNN.

Законопроект предоставит компании ByteDance около пяти месяцев на продажу TikTok. Если этого не будет сделано, то магазины приложений должны будут убрать TikTok у себя из загрузок. При этом те, у кого установлено приложение, смогут продолжать им пользоваться, но оно не будет обновляться, отмечает BBC.

В палате представителей считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить компанию ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

В поддержку инициативы проголосовали 352 законодателей, против — 65, в числе которых были 50 представителей Демократической партии и 15 представителей Республиканской партии.

В TikTok заявили, что процесс голосования в палате представителей был секретным и выразили надежду, что сенат США, который должен одобрить законопроект вслед за палатой представителей, «рассмотрит факты, прислушается к своим избирателям и осознает влияние на экономику». В компании утверждают, что приложением пользуются семь миллионов малых предприятий и 170 миллионов американцев.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в преддверии голосования обвинил США в «подавлении» TikTok, отметив, что никаких доказательств угроз национальной безопасности не было представлено, и заявил, что запрет «неизбежно аукнется» самим США.

Идею запретить TikTok в США высказывал еще бывший президент страны Дональд Трамп в 2020 году. Он также выступил против покупки соцсети какой-либо американской компанией. Однако на неделе перед голосованием в палате представителей он назвал решение о запрете TikTok «трудным» и отметил, что в таком случае выиграет Facebook, который он считает «врагом народа».

В декабре 2022 года, во время президентства Джо Байдена, сенат США запретил госслужащим использовать соцсеть TikTok на электронных устройствах федерального правительства из-за опасений передачи данных властям Китая.

TikTok неоднократно отрицал, что делился данными с властями Китая. Представители приложения утверждали, что компания не будет передавать такие сведения, если ее попросят.

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