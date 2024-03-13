Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf со ссылкой на представителя прокуратуры.

Арест связан с запросом Нидерландов об экстрадиции, уточняет издание. До сегодняшнего дня Промес был под домашним арестом, однако сейчас находится под стражей, пишет De Telegraaf.

Квинси Промес провел большую часть своей профессиональной карьеры в московском «Спартаке», за который он выступал с 2014 по 2018 годы, а затем — с 2021 года. В сезоне 2020/2021 Промес выступал за амстердамский «Аякс», вместе с которым стал чемпионом Нидерландов. За сборную страны Промес провел 50 матчей.

В 2023 году суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы за ножевое ранение, которое он нанес своему двоюродному брату на вечеринке в 2020 году. В середине февраля 2024 года Промесу вынесли в Нидерландах еще один заочный приговор — шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. По версии обвинения, футболист участвовал в контрабанде 1350 килограммов кокаина через порт Антверпена. Прокуратура требовала для Промеса девять лет лишения свободы.

Промес на момент заочного ареста находился в Дубае, куда он уехал в январе 2024 года вместе со «Спартаком» на сборы. Однако вылететь назад в Россию с командой он не смог. Голландский телеканал NOS сообщал, что власти страны обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции футболиста (договор об экстрадиции страны заключили в 2021 году). Пресс-служба «Спартака» заявляла, что рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Промесу вернуться в Россию, может «занять еще некоторое время».

Читайте также

Лидер «Спартака» Квинси Промес приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах за контрабанду кокаина Игрока могут экстрадировать из ОАЭ. И он не единственный в российской лиге, у кого есть проблемы с законом на родине

Читайте также

Лидер «Спартака» Квинси Промес приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах за контрабанду кокаина Игрока могут экстрадировать из ОАЭ. И он не единственный в российской лиге, у кого есть проблемы с законом на родине