Футболиста «Спартака» Квинси Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил ножом двоюродного брата

Суд в Нидерландах приговорил футболиста «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы по обвинению в нападении.

Как установил суд, в 2020 году на семейной вечеринке Промес в ходе ссоры ударил ножом в ногу двоюродного брата. Футболист, не признавший своей вины, отсутствовал на вынесении приговора — сейчас он находится в России.

Судья в приговоре отметил, что Промесу назначено более тяжелое наказание, чем обычно бывает в таких случаях, так как он является профессиональным футболистом и «известным голландцем, то есть служит образцом для других».

AFP отмечает, что обычно за нападение дают от года тюрьмы. Прокуратура требовала приговорить Промеса к двум годам. Адвокат футболиста заявил ТАСС, что будет обжаловать приговор.

В 2020 году, когда произошел инцидент, Промес выступал за амстердамский «Аякс». По итогам сезона 2020/2021 он стал чемпионом Нидерландов.

Промес провел за «Спартак» большую часть своей профессиональной карьеры. Он выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год (в 2017 году Промес стал чемпионом России и был назван лучшим игроком года), а затем — с 2021 года. За сборную Нидерландов Промес провел 50 матчей.

В отношении Промеса сейчас расследуется дело о перевозке кокаина. В конце мая ему было предъявлено обвинение в соучастии в контрабанде двух партий общим весом в 1370 килограммов. Футболисту грозит многолетнее тюремное заключение.