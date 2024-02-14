Нидерландский суд заочно приговорил футболиста «Спартака» Квинси Промеса к шести годам по делу о контрабанде кокаина

Суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Nos.nl.

Вместе с футболистом по этому делу проходил его двоюродный брат, 32-летний Мэрилио В. Ему судья назначил такой же срок лишения свободы, сообщает De Telegraaf.

Квинси Промеса подозревали в контрабанде 1350 килограммов кокаина через порт Антверпена. В основе обвинения, как пишет Nos.nl, лежали перехваченные сообщения, свидетельствовавшие, что в январе 2020 года Промес участвовал в контрабанде двух партий наркотика из Бразилии. Кокаин перевозили на борту контейнеровоза, он был спрятан в мешках с морской солью. Таможне удалось перехватить одну из партий.

Прокуратура требовала для Промеса девять лет лишения свободы. В январе 2024 года футболист, живущий в России, уехал со «Спартаком» на сборы в Дубай и сейчас находится там. Заявлений в суде в ходе разбирательства он не делал.

В 2023 году суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы за ножевое ранение, которое он нанес своему двоюродному брату на вечеринке в 2020 году. Футболист обжаловал это решение. В ходе гражданского разбирательства суд также постановил, что Промес должен выплатить потерпевшему компенсацию.

Большую часть своей профессиональной карьеры Промес провел в «Спартаке», за который он выступал с 2014 по 2018 годы, а затем — с 2021 года. В сезоне 2020/2021 Промес выступал за амстердамский «Аякс», вместе с которым стал чемпионом Нидерландов. За сборную страны Промес провел 50 матчей.