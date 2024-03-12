В Литве сотрудники таможни задержали первый автомобиль с российскими номерами, сообщает пресс-служба таможенного департамента.

Согласно ведомству, автомобиль Audi Q7 остановили поздно вечером 11 марта на контрольно-пропускном пункте Мядининкай. Водитель — гражданин Молдовы — собирался выехать на нем в Беларусь. По его словам, он не знал о новых правилах.

После проверки документов выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку — гражданке России. Ее в машине не было. В итоге на водителя составили протокол об административном правонарушении. Машина стоимостью более 41 тысячи евро, скорее всего, будет конфискована и передана на нужды Украины, уточняет Delfi.

Осенью 2023 года страны Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию для автомобилей с российскими номерами, основываясь на разъяснениях Еврокомиссии. Исключение сделано для машин, следующих транзитом в Калининград и в обратном направлении.

В конце сентября власти Литвы предупредили, владельцы машин с российскими номерами, которые въехали на территорию страны до введения запрета, должны в течение полугода вывезти свои автомобили с территории Евросоюза или перерегистрировать их. Сделать это было нужно до 11 марта 2024 года, уточняет Delfi. Нарушителям запрета в Литве грозят штрафы и конфискация машин. В свою очередь власти Эстонии предупредили, что с 13 марта владельцам автомобилей с российскими номерами будут грозить штрафы в размере 400 евро.

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