В квартиру к художнице Катрин Ненашевой пришли сотрудники ФСБ

В квартиру петербургской художницы Катрин Ненашевой и ее подруги Наташи Четверио пришли сотрудники ФСБ. Девушки отказались открывать дверь. Ненашева сообщила «ОВД-Инфо», что им не предъявили постановление об обыске.

Четверио написала в своем телеграм-канале, что девушки вызвали адвоката, сообщив сотрудникам ФСБ, что откроют им дверь только тогда, когда он приедет. Она предположила, что дверь в квартиру могут попытаться взломать.

Через полчаса в телеграм-канале Четверио появился пост, в котором говорилось, что в квартире Ненашевой и Четврио идет обыск. Сообщение было опубликовано от имени «другой Наташи». При этом «Медиазона» со ссылкой на автора поста уточнят, что следственные действия на момент публикации еще не начались.

Как сообщила Ненашева «ОВД-Инфо», сотрудники ФСБ пришли именно к ней, но с чем это связано, пока неизвестно.

Катрин Ненашеву неоднократно задерживали после участия в перфомансах, выставках и акциях, в том числе в поддержку политзаключенных и против войны. Так, в мае 2023 года Ненашеву задержали в кафе, увезли в отделение полиции и оставили там на 48 часов, обвинив в «неповиновении законным требованиям сотрудника полиции».

Чем занимается Катрин Ненашева

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Чем занимается Катрин Ненашева

«Я не могу все оставить и уехать из России. Для меня это предательство» Интервью активистки и художницы Катрин Ненашевой — о новых формах антивоенного протеста и создании лагеря для детей украинских беженцев