Художницу Катрин Ненашеву задержали на 48 часов по обвинению в неповиновении полиции

Художницу-акционистку Катрин Ненашеву оставили на 48 часов в отделении полиции по Приозерскому району Ленинградской области. Ее обвиняют в административном правонарушении — «неповиновении законным требованиям сотрудника полиции», сообщает «ОВД-Инфо».

Ненашева была задержана в Приозерске вечером 8 мая. Наталья Четверио, находившаяся с Ненашевой в этот момент, так описала произошедшее: «Мы сидели в кафе, зашли два сотрудника полиции, сказали, что на нее поступила ориентировка и нужно проследовать в отделение».

О какой ориентировке шла речь, а также, где именно и когда Ненашева проявила «неповиновение полиции», пока не уточняется.

Чем занимается Катрин Ненашева

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Чем занимается Катрин Ненашева

«Я не могу все оставить и уехать из России. Для меня это предательство» Интервью активистки и художницы Катрин Ненашевой — о новых формах антивоенного протеста и создании лагеря для детей украинских беженцев