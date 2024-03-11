Недостроенные станции законсервированного метро в Омске взяли под охрану. Власти объяснили это необходимостью, в том числе, не допустить, чтобы жители города катались по тоннелям на каноэ, пишет «Омск-информ».

Охрана на затопленных станциях «Заречная» и «Кристалл» появилась 1 марта. Вице-губернатор Омской области Динар Курманов 7 марта сообщил, что это сделано «по соображениям безопасности».

Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи.

Какой именно случай Курманов имел в виду, неясно. В 2021 году Mash писал о сталкерах, которые плавали по затопленным тоннелям на надувных лодках и жарили шашлык на одной из станций.

Строительство Омского метро началось в 1992 году, однако из-за перманентной нехватки финансирования движение поездов там так никогда и не стартовало. В 2011 году была достроена первая и единственная станция — «Библиотека имени Ленина». В 2018 году от строительства было решено окончательно отказаться, а недостроенные станции — затопить. Теперь власти планируют вместо метрополитена запустить в городе метротрамвай.

Читайте также

Омск — родина самого странного российского метрополитена. Его строили четверть века, но так и не построили

Читайте также

Омск — родина самого странного российского метрополитена. Его строили четверть века, но так и не построили