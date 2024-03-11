Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг слова папы римского Франциска, который заявил, что проигрывающая сторона в Украине должна иметь смелость начать мирные переговоры. Столтенберг высказался об этом, выступая на пресс-конференции после церемонии поднятия флага Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 11 марта.

«Капитуляция — это не мир. Президент Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности», — заявил Столтенберг, не называя имени папы римского (цитата по сообщению немецкого телеканала n-tv).

Глава военного альянса добавил, что Украина «как никогда близка» к тому, чтобы стать членом НАТО. Так он ответил на вопрос, получит ли Украина приглашение в НАТО в ближайшее время. «Украина станет союзником НАТО. Вопрос не в том, станет ли, а в том, когда. Сейчас Украина как никогда близка к членству в НАТО», — сказал Столтенберг.

В ходе выступления генсек НАТО призвал всех союзников продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Папа римский Франциск заявил швейцарской RSI в интервью, вышедшем 9 марта, что стороне, проигрывающей в Украине, надо «иметь смелость поднять белый флаг и начать мирные переговоры». Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обвинил его в том, что понтифик «где-то там занимается виртуальным посредничеством между теми, кто хочет жить, и теми, кто хочет тебя уничтожить».

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