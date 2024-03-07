«Важные истории»: российские компании в 2023 году ввезли в страну британские измерительные системы на 360 миллионов рублей

В 2023 году несколько российских компаний ввезли в страну измерительные системы производства британской Renishaw на сумму 360 миллионов рублей, выяснили «Важные истории», изучив таможенные данные.

Производимые Renishaw системы нужны для контроля качества деталей, сделанных на металлообрабатывающих станках — особенно на предприятиях военно-промышленного комплекса, где важна максимальная точность. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину британская компания закрыла свой бизнес в России.

По данным журналистов «Важных историй», в импорте систем Renishaw в РФ участвовали не менее десяти российских компаний. Они, в свою очередь, получали оборудование британской компании через поставщиков из третьих стран, не попавших под санкции — Гонконга, Китая, Турции, Армении.

Больше всего оборудования (на сумму в 59 миллионов рублей) ввезла петербургская НПК «Фотоника», на втором месте — один из поставщиков оборонного комплекса «Тесткомплект» (52 миллиона рублей), на третьем — еще один подрядчик оборонного комплекса «Мир станочника» (23 миллиона рублей). Среди импортеров британских систем есть также компания «Сонатек». Владеющие ей граждане России, как выяснил The Insider, живут в Бельгии и организуют поставки через принадлежащую им же бельгийскую компанию.

Некоторые российские производители оружия закупали системы Renishaw напрямую. Уральский оптико-механический завод, не попавший под санкции, ввез системы Renishaw на восемь миллионов рублей. Их поставила китайская компания Shvabe Opto-Electronics, 100% которой принадлежит самому заводу.

Для работы систем Renishaw необходимо программное обеспечение. На сайте клиентам предлагают обращаться в британский офис, но базовую версию ПО можно скачать и в App Store, и в Google Play.

Владельцы российских компаний на запросы журналистов о комментариях по существу не ответили. В Renishaw сказали, что компания после начала войны прекратила свою деятельность в России и не оказывает поддержку владельцам своей продукции. «Как ответственный мировой экспортер, Renishaw обязуется соблюдать все контрольные меры и санкции, применимые к нашей деятельности, и мы разработали и внедрили программу, направленную на обеспечение выполнения этого обязательства», — говорится в ответе компании.

По состоянию на май 2023 года 127 британских компаний признали нарушение санкций, введенных в отношении России после начала войны в Украине — об этом, как узнала Financial Times, говорилось в ответе Минфина страны. Издание отмечало, что британские власти снижают штрафы для компаний, признавших нарушения и сотрудничающих со следствием.

В январе 2024 года The Insider выпустил расследование о семье владельцев российской компании «Сонатек», которая в 2022 году ввозила для предприятий ВПК измерительные приборы из Италии, Германии и Великобритании. Поставки проходили через бельгийскую компанию, зарегистрированную на владельцев «Сонатека», и через посредника, также связанного с ними.

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