The Insider: семья поставщика приборов для российских оборонных предприятий живет в Брюсселе. Их офис расположен неподалеку от штаб-квартиры Евросоюза

Семья владельца компании «Сонатек», которая поставляет продукцию российским оборонным предприятиям, живет в Бельгии, а их офис находится неподалеку от штаб-квартиры Евросоюза, выяснил The Insider.

Компания «Сонатек» в 2022 году оказывала услуги по поставке и обслуживанию продукции как минимум 18 предприятиям российской оборонной промышленности и завозила для них измерительные приборы из Италии, Германии и Великобритании, пишет The Insider. Как следует из выпущенного в октябре 2023 года расследования, «Сонатек» также участвовала в поставках институтам и конструкторским бюро, занимающимся разработкой сверхзвуковых ракет «Кинжал».

Владеет компанией 35-летний выпускник МАИ Руслан Лабин. У него есть старший брат Роман Лабин. Оба брата вместе с их отцом, Виктором Лабиным, также владеют зарегистрированной в Бельгии компанией Groupe dʼInvestissement Financier, следует из документа, опубликованного The Insider.

Бельгийская компания Лабиных занимается поставками оборудования в Россию. В приведенном журналистами фрагменте списка указаны фрезерные станки, измерительные приборы и разнообразные детали машин (их назначение не уточняется). The Insider отмечает, что в России импортозамещение таких приборов наладить не удалось, поэтому российский ВПК «жизненно зависит» от поставляемой «Сонатек» импортной продукции.

Чаще всего бельгийская компания, как пишет The Insider, отправляла товары напрямую на адрес «Сонатека», но с апреля 2023 года начала использовать в качестве посредника промежуточную фирму с аналогичным бельгийскому названием. Офис компании, отмечает The Insider, находится в 15 минутах езды от штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе.

Виктор Лабин, по данным The Insider, живет в Брюсселе как минимум с 2000-го года. При этом раньше он был прописан в ведомственном общежитии академии Главного управления Генштаба (ГРУ) на улице Народного ополчения в Москве, а позже поселился в подмосковном Зеленограде в доме, где часть квартир выдавали военнослужащим.

Старший сын Лабина Роман живет в Бельгии и, как выяснил The Insider, тоже может быть связан с Минобороны — об этом, по мнению журналистов, свидетельствует пропуск, выданный ему во время карантина при ковиде.

Руслан Лабин ответил The Insider, что его компания «Сонатек» «когда-то что-то» поставляла 18 оборонным предприятиям, и возможно, поставляет и сейчас. Виктор Лабин заявил, что после санкций и начала войны в 2022 году поставок фирме своего сына в Москву не осуществляет. Под санкциями никто из Лабиных не находится.