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В Ленинградской области запретили публиковать фото и видео с последствиями атак беспилотников — после того, как такой снимок выложил губернатор

Источник: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

Власти Ленинградской области запретили публиковать и распространять информацию о последствиях применения беспилотников, сообщила пресс-служба регионального комитета правопорядка и безопасности 6 марта.

Такое решение приняли на заседании оперативного штаба Ленинградской области, прошедшего 4 марта. Запрет, как говорится в протоколе заседания штаба, будет действовать «постоянно».

На том же заседании власти запретили публиковать фото и видео, которые позволяют раскрыть места расположения сил и средств Минобороны РФ, а также важных объектов инфраструктуры.

Кроме того, оперативный штаб поручил до 15 марта разработать нормативный акт, в котором будет прописана административная ответственность за неисполнение решения штаба.

Выписка из протокола заседания оперативного штаба Ленинградской области от 4 марта 2024 года. Чтобы прочитать документ, нажмите на фотографию
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Решение запретить публиковать и распространять информацию о последствиях атак дронов приняли после того, как в ночь на 2 марта Петербург и Ленинградскую область атаковали беспилотники. В результате атаки в пятиэтажном жилом доме в Петербурге произошел взрыв. По данным СМИ, целью атаки стали оборонный завод и нефтебаза. Кроме того, один из сбитых дронов нашли на территории «Петербургского нефтяного терминала».

После атаки дронов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой, как утверждается, показан «момент уничтожения воздушной цели».

Александр ДроZденко
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