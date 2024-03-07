В Ленинградской области запретили публиковать фото и видео с последствиями атак беспилотников — после того, как такой снимок выложил губернатор
Власти Ленинградской области запретили публиковать и распространять информацию о последствиях применения беспилотников, сообщила пресс-служба регионального комитета правопорядка и безопасности 6 марта.
Такое решение приняли на заседании оперативного штаба Ленинградской области, прошедшего 4 марта. Запрет, как говорится в протоколе заседания штаба, будет действовать «постоянно».
На том же заседании власти запретили публиковать фото и видео, которые позволяют раскрыть места расположения сил и средств Минобороны РФ, а также важных объектов инфраструктуры.
Кроме того, оперативный штаб поручил до 15 марта разработать нормативный акт, в котором будет прописана административная ответственность за неисполнение решения штаба.
Решение запретить публиковать и распространять информацию о последствиях атак дронов приняли после того, как в ночь на 2 марта Петербург и Ленинградскую область атаковали беспилотники. В результате атаки в пятиэтажном жилом доме в Петербурге произошел взрыв. По данным СМИ, целью атаки стали оборонный завод и нефтебаза. Кроме того, один из сбитых дронов нашли на территории «Петербургского нефтяного терминала».
После атаки дронов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой, как утверждается, показан «момент уничтожения воздушной цели».