Bloomberg: США рассматривают возможность передать Украине военную помощь на 200 миллионов долларов из резервных фондов Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность задействовать около 200 миллионов долларов, предназначенных для финансирования американской армии, чтобы предоставить Украине срочный пакет военной помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Финансирование могут направить на оплату критически важного оружия, расходных материалов и оборудования. Окончательное решение пока не принято.

Ранее в Белом доме говорили, что не могут задействовать дополнительные ресурсы в интересах Украины. По какой причине США решили рассмотреть возможность выделить средства из резервных фондов, не уточняется, но Bloomberg связывает это с тем, что более крупный пакет помощи пока не может пройти согласование в конгрессе.

Администрация Джо Байдена, отмечает Bloomberg, ищет способ отправить вооружение украинской армии, пока конгресс не одобрил выделение помощи Украине на 61 миллиард долларов. В феврале сенат конгресса США одобрил законопроект о военной помощи Украине, но в палате представителей его не рассматривали.

Власти Украины в конце января предупредили союзников, что ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, необходимых для обороны на линии фронта протяженностью 1500 километров.

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