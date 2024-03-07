Анна Асти выступит на провластном концерте 8 марта. Это будет ее первое выступление после «почти голой» вечеринки

Певица Анна Асти (настоящая фамилия — Дзюба) выступит на концерте на выставке «Россия» на ВДНХ 8 марта. Об этом артистка сообщила в своем телеграм-канале. Внимание на это обратило «Агентство».

Асти сообщила о готовящемся выступлении спустя четыре дня после того, как она перечислила четыре миллиона рублей фонду «Справедливая помощь Доктора Лизы» и объявила, что создаст свой благотворительный фонд «Феникс».

Как отмечает «Агентство», выступление Анны Асти на провластном концерте станем первым после того, как она поучаствовала в «почти голой» вечеринке, прошедшей в Москве в декабре 2023 года. После вечеринки концерты артистки начали отменять. Так, не состоятся выступления певицы, намеченные на 13 и 16 марта в Краснодаре и Волгограде.

Концертный директор певицы отказался от комментариев.

Как сообщала «Медуза» в феврале, Анна Асти попала в новый список «запрещенных к концертной деятельности» российских артистов.

После «почти голой» вечеринки многие ее участники публично занялись благотворительностью. Но из знаменитостей к концертной деятельности смогли вернуться только Филипп Киркоров и Дима Билан, которые помимо пожертвований на благотворительность посетили Донбасс.

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