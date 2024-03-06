Умер режиссер Римас Туминас

Советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас умер в возрасте 72 лет. Об этом ТАСС сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Peeter Langovits / Scanpix / LETA

Режиссер умер в реанимации в итальянской клинике вечером 6 марта, рассказал Крок. По его словам, Туминас умер после тяжелой болезни. В 2014 году у режиссера был диагностирован рак легких, пишет LRT.

Римас Туминас родился в Кельме в 1952 году. С 2007 года он занимал пост художественного руководителя театра имени Вахтангова.

Вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину Туминас уехал из России в Литву. В театре имени Вахтангова говорили, что причиной отъезда Туминаса стало состояние здоровья. В Литве режиссера критиковали за то, что еще несколько месяцев после начала войны он продолжал работать в России.

В мае 2022 года режиссер ушел с поста худрука театра имени Вахтангова. Перед этим пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали разговор, в котором Туминас якобы согласился поставить спектакль про Степана Бандеру в Украине. Режиссер заявил, что запись была смонтированной.

Вскоре после увольнения Туминаса театр снял с показа несколько спектаклей режиссера, а премьер-министр России Михаил Мишустин отменил присуждение ему премии за значительный вклад в развитие российской культуры.

В последние годы, пишет LRT, Туминас жил в Израиле.