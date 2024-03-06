По всей России проверили системы оповещения населения. В Петербурге вместо сирены включили полонез из оперы Чайковского

В России утром 6 марта повсеместно проверили системы оповещения населения. В разных городах звучали сирены, соответствующие видеозаписи появились в соцсетях.

В Петербурге, как обратили внимание СМИ, вместо сигнала сирены звучал полонез из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». В ходе проверки местных жителей призвали сохранять спокойствие. Первоначально в Петербурге, как пишет «Фонтанка», планировали, что из громкоговорителей будет звучать сирена, но затем ее заменили на музыку.

В ночь на 2 марта группа беспилотников атаковала Петербург и Ленинградскую область. В результате атаки в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте в Петербурге произошел взрыв, пострадали шесть человек. Всего в атаке, по данным Mash, участвовали семь беспилотников, которые пытались атаковать оборонный завод и нефтебазу. Один из сбитых дронов, как писала Astra, нашли на территории «Петербургского нефтяного терминала».

В России регулярно проверяют системы оповещения населения об опасности.